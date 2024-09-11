Глава Минприроды заявил о серьезной проблеме с геологоразведкой в РФ

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о проблеме с геологоразведкой в России. Большинство крупных и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, включая нефть и газ, уже исчерпаны, передает слова министра ТАСС.

«Крупные и легкодобываемые месторождения практически исчерпаны», — сказал Козлов, добавив, что в связи с этим российские геологи вынуждены продвигаться вглубь арктической зоны и труднодоступных регионов на Дальнем Востоке и в Сибири. Это значительно усложняет процесс освоения новых месторождений.

Министр отметил, что дальнейшее сокращение геологоразведочных работ может иметь серьезные последствия, в том числе привести к снижению объемов добычи важнейших видов сырья. В настоящее время, по его словам, практически все рентабельные запасы в России уже лицензированы.

Потенциал для освоения, по словам главы ведомства, остается только на Дальнем Востоке и в Сибири, где пока освоено только 35% и 45% территорий соответственно. Однако освоению новых месторождений полезных ископаемых препятствует труднодоступность этих регионов и областей.

До этого первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что многие нефтегазовые месторождения в России к настоящему моменту истощены.

Ранее стало известно, на сколько сократился экспорт нефти из России в ЕС.