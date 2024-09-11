Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минприроды заявил о серьезной проблеме с геологоразведкой в РФ

Глава Минприроды Козлов сообщил об исчерпанности крупных месторождений в России

close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о проблеме с геологоразведкой в России. Большинство крупных и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, включая нефть и газ, уже исчерпаны, передает слова министра ТАСС.

«Крупные и легкодобываемые месторождения практически исчерпаны», — сказал Козлов, добавив, что в связи с этим российские геологи вынуждены продвигаться вглубь арктической зоны и труднодоступных регионов на Дальнем Востоке и в Сибири. Это значительно усложняет процесс освоения новых месторождений.

Министр отметил, что дальнейшее сокращение геологоразведочных работ может иметь серьезные последствия, в том числе привести к снижению объемов добычи важнейших видов сырья. В настоящее время, по его словам, практически все рентабельные запасы в России уже лицензированы.

Потенциал для освоения, по словам главы ведомства, остается только на Дальнем Востоке и в Сибири, где пока освоено только 35% и 45% территорий соответственно. Однако освоению новых месторождений полезных ископаемых препятствует труднодоступность этих регионов и областей.

До этого первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что многие нефтегазовые месторождения в России к настоящему моменту истощены.

Ранее стало известно, на сколько сократился экспорт нефти из России в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами