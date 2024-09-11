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В Подмосковье дети фигурантки дела о торговле младенцами оказались ей родными

МК: многодетную семью из Подмосковья обвинили в торговле детьми в рамках дела

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В Подмосковье провели генетическую экспертизу детей одной из фигуранток дела о торговле младенцами. Об этом сообщает Mk.ru.

В рамках мероприятия выяснилось, что все 16 детей приходятся женщине и ее мужу родными. По словам пары, они были удивлены тому, что правоохранители назначили экспертизу и не поверили их словам о родстве.

Сомнения у правоохранителей возникли после того, как россиянка, по версии правоохранителей, помогла одной из основных фигуранток дела. Как полагают следователи, женщина засвидетельствовала в ЗАГСе домашние роды знакомой, при этом сама не присутствовала рядом в тот момент.

По словам подозреваемой, она сделала это, так как была уверена в том, что знакомая действительно родила. Женщина только хотела ей помочь.

Дело о торговле детьми возбудили после того, как в крови сына многодетной матери из Москвы нашли лекарство, которое ему принимать нельзя. По версии следствия, женщина находила россиянок, которые не хотели оставлять детей и забирала младенцев себе, регистрируя как своих.

Ранее мать пятерых детей задержали после попытки продать шестого за 126 тысяч рублей.

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