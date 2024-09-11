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Оставленное сибиряком в магазине взрывное устройство оказалось муляжом

В Новосибирске задержали юношу, принесшего в магазин муляж взрывного устройства

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Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске молодой человек решил проверить работу спецслужб и оставил в магазине муляж взрывного устройства. Нарушителя задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел 10 сентября в одном из гипермаркетов Заельцовского района — юноша принес туда предмет с торчащими проводами и обмотанный изолентами разных цветов, похожий на взрывное устройство, и оставил его рядом со шкафчиками для вещей, после чего покинул здание. Устройство вызвало переполох: покупателей эвакуировали, а на место прибыли силовики и бригада скорой. Проверка показала, что оставленный предмет — муляж.

По горячим следам правоохранители задержали 20-летнего местного жителя.

«В ходе опроса он пояснил, что решил провести эксперимент и проверить действия экстренных служб на сообщение об опасности. Молодой человек доставлен в отдел полиции», — рассказала Волк.

Ранее в Крыму дело жительницы Брянской области о подготовке теракта направили в суд.

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