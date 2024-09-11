Часть жильцов пострадавшего в Раменском дома вернулись в свои квартиры

Часть жильцов многоквартирного дома в Раменском, который пострадал от удара украинских беспилотников, вернулись в свои квартиры. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По результатам обследования жильцам с первого по шестой этажи было разрешено вернуться в свои квартиры», — отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что специалисты восстановили в указанных квартирах подачу воды и электроэнергии. Что касается жильцов с 7-го по 17-й этажи, то они пока ждут своей очереди на возвращение и находятся в пунктах временного размещения или съемных квартирах, которые предоставили власти Подмосковья.

После того, как эксперты строительного контроля вынесут заключение, подрядчик Фонда капремонта Московской области начнет восстанавливать поврежденные конструктивные элементы здания, добавили в ведомстве.

До этого врио главы Раменского городского округа Эдуард Малышев заявил, что правоохранители пустили жителей первых шести этажей атакованного беспилотниками дома на улице Спортивной в Раменском в их квартиры. Сообщается, что жители атакованного украинским БПЛА дома на Высоковольтной улице смогли попасть в свои дома после завершения работы кинологов. Около 200 выселенных из здания людей разместили в Доме культуры имени Воровского и Доме учителя.

Ранее были названы сроки завершения ремонта в пострадавшем от атаки дронов доме в Раменском.