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Россиянам рассказали о полезных свойствах лука

Диетолог Дианова: лук содержит полезные сернистые соединения

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В первую очередь лук полезен за счет сернистых соединений, которые содержит в своем составе. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин», — рассказала специалист.

Она посоветовала добавлять лук в овощные супы и рагу, а также употреблять в сыром виде, предварительно вымочив в воде, чтобы ушла горечь. При этом, по ее словам, овощ следует с осторожностью есть людям с синдромом раздраженного кишечника.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что цитрусовые, чеснок, имбирь и кисломолочные продукты помогут укрепить иммунитет осенью.

Апельсины, лимоны и грейпфруты, по ее словам, содержат много витамина C, который помогает поддерживать иммунную систему. Чеснок обладает антимикробными свойствами и помогает организму бороться с инфекциями. Имбирь, в свою очередь, имеет противовоспалительные свойства, отметила врач.

Ранее россиянам рассказали, как получить максимум пользы от сезонных овощей.

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