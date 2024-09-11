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В Белгородской области частично восстановили движение поездов после диверсии

На перегоне Волоконовка – Новый Оскол открыли движение поездов по одному пути

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Depositphotos

Движение поездов на перегоне Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области было частично восстановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

«В 15:10 железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне Волоконовка – Новый Оскол, прерванное в результате схода локомотива и вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении.

В ЮВЖД добавили, что сейчас продолжаются работы по восстановлению второго пути. В них задействовали более 170 человек, восстановительные поезда и другую специализированную технику.

Сход вагонов с рельсов на перегоне произошел накануне вечером из-за «вмешательства в работу» железнодорожного транспорта. По информации ЮВЖД, пострадавших в инциденте нет.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за схода с рельсов грузового состава пассажирские поезда отправили в объезд. По факту произошедшего завели уголовное дело о теракте.

Ранее грузовой поезд врезался в здание в Оренбургской области.

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