Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич лишился двух млн рублей после посещения фитнес-клуба

В Москве у посетителя фитнес-клуба из шкафчика украли два млн рублей

close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве посещение фитнес-клуба для местного жителя закончилось написанием заявления в полицию: из его шкафчика украли крупную сумму. Об этом сообщают «Известия».

По информации СМИ, до тренировки потерпевший встретился со знакомым, который передал ему сумку с наличными в размере двух млн рублей. После этого мужчина отправился на фитнес, а деньги оставил в шкафчике клуба. Вернувшись после занятий, он не обнаружил оставленной сумки.

Москвич обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

До этого житель Челябинска похитил сумку и выбросил ее, не заметив внутри тысячи долларов. Вор забрал находившиеся внутри сумки пять тысяч рублей и смартфон, после этого избавился от нее.

Ранее мужчина украл деньги ради наркотиков и оставил на месте преступления записку с извинениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами