Москвич лишился двух млн рублей после посещения фитнес-клуба

В Москве посещение фитнес-клуба для местного жителя закончилось написанием заявления в полицию: из его шкафчика украли крупную сумму. Об этом сообщают «Известия».

По информации СМИ, до тренировки потерпевший встретился со знакомым, который передал ему сумку с наличными в размере двух млн рублей. После этого мужчина отправился на фитнес, а деньги оставил в шкафчике клуба. Вернувшись после занятий, он не обнаружил оставленной сумки.

Москвич обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

До этого житель Челябинска похитил сумку и выбросил ее, не заметив внутри тысячи долларов. Вор забрал находившиеся внутри сумки пять тысяч рублей и смартфон, после этого избавился от нее.

Ранее мужчина украл деньги ради наркотиков и оставил на месте преступления записку с извинениями.