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В Подмосковье врачи извлекли из ушей двух россиянок тараканов

В Подмосковье медики достали из ушей двух женщин тараканов

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Depositphotos

Медики Подмосковья спасли двух женщин, в ушах которых обнаружили насекомых. Об этом сообщает минздрав региона.

Первая пациентка обратилась в Видновскую больницу и рассказала врачам, что чувствует шевеление в левом ухе. Таракан заполз в орган, когда россиянка спала.

«Самостоятельные попытки извлечь насекомое к успеху не привели», – поделились в ведомстве.

Специалисты быстро достали насекомое с помощью щипцов.

Позже к специалистам обратилась другая пациентка. По словам 63-летней женщины таракан также заполз к ней в ухо во время сна. Она решила использовать перекись, чтобы избавиться от таракана. В результате раздражитель присох к внутренней части уха.

«Это осложнило медикам задачу из-за риска повредить перепонку», – рассказали в минздраве.

В обоих случаях пациентки не пострадали, их органам слуха ничего не угрожает. В минздраве призвали обращаться к врачам с подобной проблемой сразу, а не пытаться избавиться от нее самому, чтобы избежать нежелательных последствий.

Ранее в Москве из уха школьницы, которая жаловалась на потерю слуха, извлекли муху.

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