Воюющий за ВСУ грузинский наемник стал фигурантом уголовного дела в России

Российские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдию за преступления против мирных жителей Курской области. Об этом сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.

По данным Следственного комитета, обвиняемый причастен к незаконному приобретению, хранению и ношению огнестрельного оружия, незаконному пересечению границы РФ, наемничеству, а также к совершению терактов и преступлений по статье 105 УК РФ.

Следствие считает, что Гамсахурдия долгое время вербовал, обучал и финансировал наемников для их участия в конфликте против РФ.

Во время незаконного нахождения на территории Курской области в составе Вооруженных сил Украины Гамсахурдия совершал преступные действия против гражданского населения, отмечается в сообщении.

9 сентября руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил, что страны Запада пытались разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этого грузинский народ. Он пояснил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвует грузинский легион. В это же время в Курской области проживают порядка 130 тыс. грузин, которые являются гражданами РФ.

Ранее стало известно об участии грузинских наемников в атаках на Курскую область.