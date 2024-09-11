В двух аэропортах Мурманской области сняли ограничения на полеты

В аэропортах городов Мурманск и Апатиты сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации и пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта Артема Кореняко.

Согласно его сообщению, ограничения были сняты в 16:00 мск. В период их действия на запасной аэродром в Архангельск «ушли» два самолета, совершавших рейсы в Мурманск.

Утром 11 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Позднее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщал, что пассажиры летевшего в Мурманск самолета, который перенаправили на запасной аэродром, после приземления находились в салоне около часа.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии.