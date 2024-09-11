Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В двух аэропортах Мурманской области сняли ограничения на полеты

В аэропортах Мурманска и Апатитов сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

close
VPales/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах городов Мурманск и Апатиты сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации и пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта Артема Кореняко.

Согласно его сообщению, ограничения были сняты в 16:00 мск. В период их действия на запасной аэродром в Архангельск «ушли» два самолета, совершавших рейсы в Мурманск.

Утром 11 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Позднее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата.

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщал, что пассажиры летевшего в Мурманск самолета, который перенаправили на запасной аэродром, после приземления находились в салоне около часа.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами