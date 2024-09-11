В Госдуме сообщили о готовности законопроектов об ужесточении миграционной политики

Комиссия Государственной думы по вопросам миграционной политики направила в Верховный суд (ВС) и правительство РФ итоговую редакцию законопроектов, которые направлены на противодействие нелегальной миграции. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы, руководитель комиссии Ирина Яровая, передает ТАСС.

«В настоящее время нашей комиссией подготовлена итоговая редакция пяти проектов законов. Нами предложены существенные изменения в уголовное и административное законодательство», — сказала депутат.

Яровая добавила, что в подготовке документов принимали участие Министерство юстиции РФ, Генпрокуратура и другие ведомства. После получения отзывов от ВС и кабмина законопроекты внесут в Госдуму, уточнила председатель комиссии.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента внесут законопроект, предполагающий ужесточение наказания за организацию нелегальной миграции, а также ряд других инициатив. Дума запросила у российского правительства, а также у Следственного комитета и Генпрокуратуры предложения, отметил председатель ГД.

Ранее МВД подсчитало, сколько нелегалов в России.