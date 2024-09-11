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Зарядившая кулаком по лицу полицейского россиянка получила уголовный срок

В Сочи ударившая по лицу полицейского женщина получила уголовный срок

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Global Look Press

В Сочи местной жительнице, избившей и оскорбившей полицейского, вынесли приговор. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Инцидент с участием сочинки произошел 15 мая. Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок на улице Дагомысской. Прибывший на место сотрудник полиции попытался утихомирить дебоширку, но встретил отпор. Сначала нарушительница нецензурно оскорбила стража порядка, а затем оказала сопротивление при задержании.

«Сотрудник полиции предпринял попытку доставить женщину в отдел, но та была категорически не согласна. Свое несогласие она выразила точным ударом в лицо полицейского», — пояснили в пресс-службе судов.

Позже осужденная признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Наказание гражданка начнет отбывать через четыре года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее в Петербурге мужчину, который устроил дебош в кафе и ударил полицейского вилкой, отправили в колонию.

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