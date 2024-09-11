Сокращение рабочих мест в автомобильной промышленности Евросоюза может привести к закрытию заводов, что негативно скажется на всей экономике сообщества. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анализ ситуации в отрасли и комментарии экспертов.

По данным Bloomberg, в 2023 году около трети заводов крупнейших европейских автопроизводителей (BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen) работали не на полную мощность, выпуская менее половины от максимально возможного объема продукции. При этом годовые показатели продаж автомобилей в ЕС остаются ниже на примерно три миллиона единиц по сравнению с допандемийным периодом, что значительно ограничивает потенциальные доходы местных автопроизводителей.

В сложившейся ситуации заводам, работающим менее чем на 50% своей мощности, грозит закрытие из-за убыточности, поясняет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последние годы угроза сокращения рабочих мест в автомобильной промышленности только усилилась из-за роста стоимости труда вследствие дефицита кадров и повышения цен на электроэнергию.

Учитывая, что автомобильная промышленность составляет более 7% от ВВП ЕС и обеспечивает около 13 млн рабочих мест, дальнейшее усугубление кризиса в этой отрасли может привести к негативному каскадному эффекту для всей экономики сообщества. Закрытие убыточных заводов повлечет за собой падение прибыли у множества предприятий, которые тем или иным образом зависят от их деятельности.

Сегодня автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил в интервью «Газете.Ru», что к кризису в автомобильной промышленности на европейском рынке привела неудачная политика Запада, в частности, отказ от дешевых российских энергоносителей.

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