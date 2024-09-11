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Россиянка стала курьером мошенников, пытаясь вернуть отданные аферистам средства

В Кронштадте пенсионерка стала курьером мошенников, чтобы вернуть свои деньги

В Кронштадте задержали пенсионерку, которая стала работать курьером на мошенников, чтобы вернуть ранее отданные аферистам средства. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, пожилая женщина рассказала, что в начале августа с ней связался неизвестный, который представился сотрудником компании по предоставлению связи. Аферист убедил ее предоставить паспортные данные. Затем пенсионерке стал звонить уже другой злоумышленник, напугавший россиянку угрозой потери денежных средств из-за преступников, которым она передала свои данные.

Женщина доверилась мошенникам и стала следовать их инструкциям. Она взяла кредит более, чем на 260 тысяч рублей, и передала деньги аферистам. После этого ей предложили получить деньги обратно за якобы помощь в поимке преступников — ее убедили начать работать курьером.

Так пенсионерка стала забирать деньги у других пожилых людей, надеясь вернуть свои кредитные средства. Позже она рассказала обо всем сыну, который объяснил россиянке, что ее обманули.

Теперь пенсионерка является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. Полицейские также возбудили уголовное дело о мошенничестве, от которого пострадала сама россиянка.

Ранее россиянин влез в кредиты и отдал мошенникам 4 млн рублей, позволив себя запугать.

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