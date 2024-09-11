Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Абхазии спустя три дня поисков нашли ушедшего на дно акватории Гагры

В Абхазии турист из Петербурга ушел на дно акватории Гагры

close
Unsplash

В Абхазии обнаружили туриста, который недавно прибыл на курорт. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

Россиянин приехал на отдых из Петербурга. Три дня назад он пропал, на поиски отправились сотрудники МЧС и сегодня выяснилось, что 56-летний мужчина ушел на дно Гагры. Спасти его не удалось.

Как сообщает 93.ru, на данный момент решается вопрос о транспортировке петербуржца домой.

По данным ТАСС, сейчас в Абхазии ищут еще одного россиянина. Мужчина работал в лесном хозяйстве и в один из дней по неизвестной причине отправился в горы Кодорского ущелья. Специалисты ведомства уже исследовали горный массив и русло реки Мрамба, но отыскать человека им еще не удалось.

До этого в Приморье пропал местный житель после того, как отправился в лес. По данным СМИ, он предупредил жену о том, что вернется домой уже на следующий день, но на связь он не выходит уже неделю. Известно, что правоохранители нашли машину россиянина и вещи со следами крови.

Ранее американец заблудился и месяц выживал в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами