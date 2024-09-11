В Абхазии спустя три дня поисков нашли ушедшего на дно акватории Гагры

В Абхазии обнаружили туриста, который недавно прибыл на курорт. Об этом сообщает МЧС Абхазии.

Россиянин приехал на отдых из Петербурга. Три дня назад он пропал, на поиски отправились сотрудники МЧС и сегодня выяснилось, что 56-летний мужчина ушел на дно Гагры. Спасти его не удалось.

Как сообщает 93.ru, на данный момент решается вопрос о транспортировке петербуржца домой.

По данным ТАСС, сейчас в Абхазии ищут еще одного россиянина. Мужчина работал в лесном хозяйстве и в один из дней по неизвестной причине отправился в горы Кодорского ущелья. Специалисты ведомства уже исследовали горный массив и русло реки Мрамба, но отыскать человека им еще не удалось.

До этого в Приморье пропал местный житель после того, как отправился в лес. По данным СМИ, он предупредил жену о том, что вернется домой уже на следующий день, но на связь он не выходит уже неделю. Известно, что правоохранители нашли машину россиянина и вещи со следами крови.

Ранее американец заблудился и месяц выживал в лесу.