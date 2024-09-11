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Родители школьников возмутились камерами в туалетах российского учреждения

В Башкирии в школьных туалетах появились камеры

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Shutterstock/ChiccoDodiFC

В одной из школ в Республике Башкортостан родители возмутились камерами, которые администрация установила в туалетах учреждения. Об этом сообщают «Вести».

Речь идет о школе в селе Миловка.

«Кабинки там точно попадают. Когда кабинка открыта, часть унитаза попадает в экран. А писсуары вообще хорошо попадают», — рассказала Регина Коновалова, мать детей, которые посещают образовательное учреждение.

В школе подтвердили наличие камер, но пояснили, что часть с кабинками находится в «слепой» зоне. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Симкина в беседе со СМИ отметила, что многие родители поддержали установку видеофиксации и пояснила причины таких мер.

«Дети нарушают дисциплину в туалете. Жалобы поступали как от классных руководителей, так и от родителей. Курят вейп и девочки, и мальчики. Ну и хулиганят в туалетах», — пояснила завуч.

Представитель администрации учреждения заверила, что камеры еще не подключены, так как в туалетах еще не установили предупреждающие о видеонаблюдении таблички.

«Система видеонаблюдения установлена в целях предотвращения негативных проявлений в поведении учащихся: курение, буллинг, недопуск учащихся в туалет старшеклассниками, порча имущества — с целью безопасности детей», — рассказал в комментарии изданию директор школы Александр Кириллов.

Установкой камер заинтересовалась республиканская прокуратура.

Ранее в туалете тюменской школы установили камеру для борьбы с вандализмом.

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