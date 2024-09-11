Мужчине, на которого ребенок скинул огнетушитель в Петербурге, могут ампутировать ногу

В Петербурге мужчине, на которого ребенок сбросил огнетушитель, могут ампутировать конечность. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, пострадавший рассказал, что у него раздроблены все пальцы на правой ноге — большой пришлось пришивать. Мужчина подал заявление в полицию. Родители мальчика, сбросившего огнетушитель, с ним не связывались.

«С ногой вообще беда, я не знаю, что там будет. Врач сказал прогнозы 50 на 50, может, даже ампутация будет», — рассказал пострадавший, передает 78.ru.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Маршала Казакова, когда мужчина разговаривал по телефону под окнами. Он был травмирован выброшенным из окна огнетушителем. По предварительной информации, тяжелый предмет бросил с высоты десятого этажа ребенок.

Ранее ребенка придавило раковиной в строительном магазине в Петербурге.