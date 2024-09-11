В Ростовской области проживший всю жизнь холостым 92-летний пенсионер впервые женился

В Ростовской области впервые женился 92-летний россиянин, который всю жизнь до этого прожил холостяком. Об этом сообщает ЗАГС региона.

Сообщается, что пара зарегистрировала свой брак в Ростове-на-Дону в отделе ЗАГС Ворошиловского района. 92-летний жених, который никогда не состоял ранее в браке, решил, что следующий свой день рождения будет отмечать уже женатым человеком.

Его избраннице 55 лет. Мужчина называет ее воплощением эталона женщины, а она считает супруга самым добрым, отзывчивым и любящим.

До этого в Великобритании мужчине, бросившему университет 41 год назад, вручили диплом в один день с его младшим сыном-выпускником. Это вдохновило его вновь работать по профессии и заняться проектированием домов — британец работает над созданием современного дома на дереве с нулевым энергопотреблением.

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