«Нужны новые решения»: в России не хватает 250 тыс. школьных учителей

Сегодня наблюдается острый дефицит кадров в российских школах, не хватает до 250 тыс. педагогов. Проблемой остается постоянный отток учителей из начального и среднего образования на фоне постоянно вводимых ограничений и низких зарплат, рассказал сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Общественной Службе Новостей.

«По разным подсчетам, в стране сейчас не хватает от 50 до 250 тысяч учителей. И это относится не только к маленьким городам, это относится и к Москве, и к любому другому городу», — отметил эксперт.

Среди основных причин такой ситуации он назвал низкие оклады и тяжелые условия труда, так как к учителям постоянно предъявляют новые требования, доводя их до крайности. По мнению Луховицкого, Рособрнадзор относится к проблеме недостаточно серьезно.

Учителя из школ уходят преимущественно в частные образовательные учреждения и становятся репетиторами, причем им удается зарабатывать значительно больше, добавил эксперт. Он призвал родителей поддерживать школьных педагогов, а также принимать на региональном уровне решения, которые будут в лучшую сторону менять ситуацию в этом сфере.

Напомним, на начало года дефицит учителей математики, русского языка и литературы, физики, иностранных языков, начальных классов, логопедов, педагогов-психологов отмечался в 20 регионах России. Среди причин проблемы эксперты отмечают высокую нагрузку и неравномерные зарплаты. Уточняется, что в 75 регионах оклады учителей не дотягивают до МРОТ.

Ранее стало известно, что в российских школах появятся учителя, преподающие начальную военную подготовку.