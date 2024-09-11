Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Скукоживание мозгов»: в Госдуме назвали главных врагов семейных ценностей

Депутат Милонов: потребительство скукоживает мозги и тормозит рождаемость

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В России есть два главных врага института семьи, которые негативно влияют на демографическую ситуацию – это потребительство и нищета, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что излишняя любовь к покупкам «скукоживает» мозги россиян.

«Потребительство, равно, как и нищета — главные враги института семьи. Не стоит впадать в нестяжательский экстаз и проповедовать полный отказ от благ, как драйвер многодетства», — заявил Милонов.

Он призвал уходить от такого сценария, добавив, что он был актуальным в годы СССР, однако оказался лишь стереотипом. В то же время потребительство, по мнению депутата, «высасывает жизненную силу» из россиян, и «скукоживает» их мозги, а в конечном итоге приводит к превращению русских людей в «слабоумных американцев».

Для решения демографических проблем, по мнению парламентария, необходимы эффективные социальные механизмы. Государство должно выступать как «заботливый родной человек», готовый в любой момент оказать помощь, заключил Милонов.

Напомним, по данным Росстата, в этом году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. В первую половину 2024 года на свет появилось всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. В июне рождаемость рухнула до 98,6 тысячи детей, что стало рекордом.

Депутат Останина ранее раскритиковала идею о надзоре работодателей за рождаемостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами