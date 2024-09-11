«Скукоживание мозгов»: в Госдуме назвали главных врагов семейных ценностей

В России есть два главных врага института семьи, которые негативно влияют на демографическую ситуацию – это потребительство и нищета, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что излишняя любовь к покупкам «скукоживает» мозги россиян.

«Потребительство, равно, как и нищета — главные враги института семьи. Не стоит впадать в нестяжательский экстаз и проповедовать полный отказ от благ, как драйвер многодетства», — заявил Милонов.

Он призвал уходить от такого сценария, добавив, что он был актуальным в годы СССР, однако оказался лишь стереотипом. В то же время потребительство, по мнению депутата, «высасывает жизненную силу» из россиян, и «скукоживает» их мозги, а в конечном итоге приводит к превращению русских людей в «слабоумных американцев».

Для решения демографических проблем, по мнению парламентария, необходимы эффективные социальные механизмы. Государство должно выступать как «заботливый родной человек», готовый в любой момент оказать помощь, заключил Милонов.

Напомним, по данным Росстата, в этом году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. В первую половину 2024 года на свет появилось всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. В июне рождаемость рухнула до 98,6 тысячи детей, что стало рекордом.

Депутат Останина ранее раскритиковала идею о надзоре работодателей за рождаемостью.