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Петербургская студентка напилась и выбрасывала вещи с седьмого этажа на автомобили

В Петербурге госпитализировали пьяную студентку, бросавшую вещи с седьмого этажа

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Depositphotos

В Петербурге студентка в состоянии сильного алкогольного опьянения бросала вещи с седьмого этажа на автомобили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по городу.

По информации агентства, инцидент произошел 10 сентября на Варшавской улице. Пьяная студентка выбрасывала вещи с седьмого этажа и они падали на припаркованные возле дома автомобили. Очевидцы сообщили об этом в правоохранительные органы.

Прибывшие на место стражи порядка доставили 17-летнюю студентку вуза в состоянии сильного алкогольного опьянения в отдел для разбирательства. Позже сотрудники правоохранительных органов вызвали девушке бригаду скорой помощи, ее госпитализировали.

До этого в Анапе мужчина выбросил всю мебель из окна, спасаясь от «ведьм». Горожанин в неадекватном состоянии позже выпрыгнул с высоты и сам.

Ранее адвокат оценил действия учителей, которые выбросили на улицу вещи школьников.

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