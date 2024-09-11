В России сформируют базу геномных данных арктических организмов

«Роснефть» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и Центром полногеномного секвенирования создадут базу геномных данных живых организмов российской Арктики, сообщает пресс-служба компании.
На первом этапе ученые проведут анализ биологического разнообразия Арктики, чтобы выбрать самые ценные для изучения виды.
Также ученые при поддержке специалистов МГУ имени М.В. Ломоносова изучат механизмы видообразования и способности арктических животных адаптироваться к природным условиям.
Напомним, за 10 лет Арктический научный центр «Роснефти» провел более 50 комплексных экспедиций в регионе.