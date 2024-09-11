Пассажиры летевшего в Мурманск самолета застряли в Архангельске

Пассажиры летевшего в Мурманск самолета, который перенаправили на запасной аэродром из-за атаки беспилотников, не могут долететь до конечной точки маршрута. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

По словам пассажиров, они летели самолетом авиакомпании «Россия». Он должен был приземлиться в Мурманске в 10:00, однако из-за утренней атаки дронов его увели на аэродром Архангельска. После приземления людей не выпускали из самолета в течение часа, утверждают очевидцы.

По данным канала, вылет самолета переносят уже несколько часов. При этом представители авиакомпании, как утверждают пассажиры, ни с кем не связывались и не предоставляли помощь.

Очевидцы отметили, что среди ожидающих рейса артист Дмитрий Аверин, заслуженная артистка России Елена Липец и другие участники постановки «Раневская. Одинокая насмешница». Спектакль должен пройти в Мурманске 11 сентября в 19:00.

Утром 11 сентября Telegram-канал Mash сообщал, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий.

Позже губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал налеты украинских беспилотников на регион. Он призвал местных жителей с пониманием относиться к ограничениям, которые властям приходится вводить в связи с атаками.

Ранее в Кремле отреагировали на сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии.