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Зерновой союз раскрыл, как глобальное потепление изменило пищевой рынок России

Глава РСЗ Злочевский: глобальное потепление повлияло на пищевую промышленность

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Глобальное потепление сказалось на агросекторе и повлияло на пищевую промышленность. За последние 15 лет из-за климатических изменений сельхоз технологии в России кардинально изменились, рассказал глава российского Зернового союза (РСЗ) Аркадий Злочевский.

Глобальное потепление сдвинуло ареалы возделывания по самым разным культурам ближе к северу. Так, к примеру, в Подмосковье уже нормой стало выращивание кукурузы. Это характерно и для других регионов и культур, отметил Злочевский.

Помимо изменений климата, сегодня меняются сельскохозяйственные технологии, что не может не отражаться на урожайности. Так, по словам эксперта, если еще в нулевые годы в России рассчитывали рентабельность по культурам, то с десятых пришлось перейти к подсчету по гектарной выручке, что сильно меняет технологическую базу.

Однако если раньше технологичная сфера в отрасли динамично развивалась, то сегодня техноразвитие остановилось на фоне прекращения инвестиций. Происходит технологический откат, который сказывается на количестве и качестве урожая, заключил Злочевский.

До этого глава РСЗ предупредил, что если Минсельхоз в ближайшее время не отрегулирует контроль в сфере российского агропромышленного комплекса, то российский агробизнес столкнется с чередой банкротств. Он подчеркнул, что объемы производства и экспорта зерна заметно снижаются, и дальнейшая ситуация зависит от того, какие регулятивные решения в этой сфере будут приниматься.

Ранее Зерновой союз упрекнул кинотеатры в завышении цен на попкорн.

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