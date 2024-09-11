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Россиянам рассказали, какие дозы алкоголя приводят к поражению органов

Врач Неронов: доза чистого спирта свыше 40 мл приводит к поражению органов

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь в дозах, превышающих 40 мл в пересчете на чистый спирт, а это 100–150 мл крепкого напитка, 350 мл вина или 500 мл пива, может привести к поражению множества органов. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Главным образом поражаются сердце и головной мозг. Это безусловно не может не отражаться на их функции. Это причина снижения когнитивных функций работы головного мозга и появления аритмий, что через некоторый промежуток времени станет необратимым», — сказал врач.

Также, по его словам, при чрезмерном употреблении спиртного развиваются алкогольные панкреатиты и гепатиты, а при длительном употреблении поражаются другие жизненно важные органы.

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости. Он появился по инициативе Русской православной церкви. В этот же день христиане отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи — верующие постятся и не употребляют алкоголь.

В некоторых регионах России, например, в Белгородской, Саратовской, Калининградской, Иркутской, Кемеровской областях, в День трезвости продажа алкоголя запрещена.

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