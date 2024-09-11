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Неизвестный пырнул девушку ножом возле детского сада в Рязани

YA62.ru: в Рязани неизвестный пырнул девушку ножом возле детского сада

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Shutterstock

В Рязани неизвестный злоумышленник ударил девушку ножом возле детского сада. Об этом сообщает YA62.ru.

По информации издания, инцидент произошел 11 сентября на улице Лермонтова в темное время суток. Неизвестный мужчина с ножом напал на девушку вблизи детского сада №96. Он нанес ей удары лезвием и убежал с места происшествия.

По словам очевидицы, злоумышленник мог намереваться ее изнасиловать. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии. Сообщается, что ей оказали необходимую помощь. Информации о личности мужчины не поступало.

До этого в Нижегородской области 16-летняя девушка-подросток завела в лес свою 17-летнюю подругу под предлогом просмотра «красивого места» и изрезала ее ножом. Затем агрессорша пошла домой и рассказала обо всем матери.

Ранее сотрудница полиции ранила сама себя, чтобы получить компенсацию.

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