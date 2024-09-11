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Россияне стали чаще пользоваться смартфонами Xiaomi и Samsung

«СберМобайл»: iPhone 11 стал самым популярным смартфоном у взрослых россиян

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Shutterstock

Россияне всех возрастов стали чаще пользоваться смартфонами Xiaomi и Samsung, следует из результатов исследования «СберМобайла».

По данным исследования, iPhone 11 стал самым популярным смартфоном у взрослых россиян. Также в пятерку популярных вошли iPhone 12, iPhone XR и две модели Redmi.

Дети в России чаще всего пользуются Redmi 9A, Redmi 9C и Realme Note 50, а люди старше 65 лет — Redmi, Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A12.

В «СберМобайле» отметили, что дети в 2 раза чаще родителей пользуются мессенджерами и соцсетями. В среднем дети отправляют менее 1 SMS-сообщения в месяц (на 38% меньше, чем взрослые).

Люди старше 65 лет предпочитают традиционные звонки и SMS. Однако в 2024 году люди старшего поколения пользовались интернет-трафиком на 18%, чем в прошлом году.

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