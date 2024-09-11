Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Перми рассказала о ЧП с ЖКХ после обрушения одного из домов

Жительница Перми рассказала о причинах ЧП с обрушением дома

Жильцы давно жаловались на состояние частично обрушившегося здания пятиэтажного общежития в Перми по ул. Клары Цеткин, однако в районе сложилась тяжелая ситуация с ЖКХ. У дома практически не было управляющей компании, поэтому сообщения о постепенно разрушающейся стене оставались без ответа, рассказала 360.ru жительница соседнего дома.

Работавшая ранее управляющая компания отказалась от обслуживания дома – по словам женщины, сделано это было незаконно с подделкой подписей жильцов. Другая УК оказалась банкротом, жильцы не смогли найти ни одного сотрудника по ее адресу.

«Заявки они не принимали, вообще никак не контактировали с домами», — рассказала пермячка.

Жильцы обрушившегося дома не раз сообщали о том, что стена начала рушиться, но не получили никакого ответа, никаких мер не приняли, добавила очевидица. Причем это не единственный дом в таком проблемном состоянии на этой улице. Так, по словам женщины, в их расположенном по соседству доме горела проводка, топило квартиры, однако на заявки остаются без ответа – в том числе не удается добиться реакции от инспекции госжилнадзора.

Напомним, сегодня в пермской пятиэтажке обрушились перекрытия, рухнули помещения подвала и первого этажа на площади около 36 кв.м. Из здания эвакуировали 17 жильцов, на месте развернули оперативный штаб, в доме работают спасатели.

Одну из женщин забрали в больницу с подозрением на инсульт. Ее дочь рассказала «Газете.Ru», что власти отказывались признавать дом аварийным, несмотря на его состояние.

Ранее в Волгограде на подростка обрушилась кирпичная кладка с крыши гаража.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами