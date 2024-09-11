Жительница Перми рассказала о ЧП с ЖКХ после обрушения одного из домов

Жильцы давно жаловались на состояние частично обрушившегося здания пятиэтажного общежития в Перми по ул. Клары Цеткин, однако в районе сложилась тяжелая ситуация с ЖКХ. У дома практически не было управляющей компании, поэтому сообщения о постепенно разрушающейся стене оставались без ответа, рассказала 360.ru жительница соседнего дома.

Работавшая ранее управляющая компания отказалась от обслуживания дома – по словам женщины, сделано это было незаконно с подделкой подписей жильцов. Другая УК оказалась банкротом, жильцы не смогли найти ни одного сотрудника по ее адресу.

«Заявки они не принимали, вообще никак не контактировали с домами», — рассказала пермячка.

Жильцы обрушившегося дома не раз сообщали о том, что стена начала рушиться, но не получили никакого ответа, никаких мер не приняли, добавила очевидица. Причем это не единственный дом в таком проблемном состоянии на этой улице. Так, по словам женщины, в их расположенном по соседству доме горела проводка, топило квартиры, однако на заявки остаются без ответа – в том числе не удается добиться реакции от инспекции госжилнадзора.

Напомним, сегодня в пермской пятиэтажке обрушились перекрытия, рухнули помещения подвала и первого этажа на площади около 36 кв.м. Из здания эвакуировали 17 жильцов, на месте развернули оперативный штаб, в доме работают спасатели.

Одну из женщин забрали в больницу с подозрением на инсульт. Ее дочь рассказала «Газете.Ru», что власти отказывались признавать дом аварийным, несмотря на его состояние.

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