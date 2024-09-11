Туристы встретили медведя на горной тропе и прогулялись с ним вдоль обрыва

В одном из национальных парков Канады группа туристов из 30 человек столкнулась с медведем во время прогулки по горной тропе. Об этом сообщает портал Unofficial Networks.

В канадской провинции Альберта группа туристов из 30 человек поднималась по горной тропе в национальном парке. Неожиданно из кустов вышел медведь-гризли, поскольку тропа проходила по краю обрыва, путешественники не могли разойтись со зверем.

Хищник не проявил агрессии, в течение получаса он шел вместе с туристами, после чего скрылся в зарослях. Как отметили сотрудники нацпарка, люди сумели сохранить спокойствие и поступили правильно — если бы туристы стали убегать, хищник мог бы инстинктивно броситься за ними в погоню.

До этого сообщалось, что в Хасанском районе Приморского края медведь напал на байкера и сбил его с мотоцикла. Мужчина на мотоцикле ехал мимо мусорных баков, когда на него набросился медведь. Хищник сбил байкера с мотоцикла и вцепился ему в ногу. Зверя смог спугнуть проезжавший мимо автомобилист. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, подробности о его состоянии неизвестны. По словам местных жителей, косолапый не в первый раз приходит к мусорным бакам в поисках еды.

Ранее в США медведь забрался в дом и украл из холодильника желе.