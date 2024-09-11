В Англии мужчина спас школьницу от насильника, но сам оказался в тюрьме, пишет Daily Star. Суд решил, что он тоже нарушил закон.

Как пишут СМИ, 31-летний Тимоти Отт встречался с женщиной из своего города. Пара была на свидании, после которого мужчина проводил возлюбленную до дома и зашел с ней в квартиру. В этот момент 14-летняя дочь британки находилась в комнате с 23-летним Закари Минардой. Тот пытался изнасиловать школьницу.

Тимоти избил Закари, положил его в багажник своей машины, вывез за город и еще раз нанес несколько ударов. После этого Отт бросил Минарду на произвол судьбу в глуши. Насильника обнаружили случайные прохожие, когда тот шел вдоль дороги на холоде.

После того, как мать девочки подала заявление в полицию на Закари, обвинив его в попытке изнасилования, офицеры начали расследовать дело. В ходе следствия выяснилось, что Тимоти сам нарушил закон, пытаясь помочь школьнице. Отта обвинили в похищении человека и нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Тимоти был приговорен судом к 10 годам тюремного заключения. Кроме того, при обыске у него были обнаружены наркотики. Что касается самого Закари, то ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы и обязали выплатить крупный штраф.

Минарда раскаялся в содеянном, попросив у семьи девочки прощения. Отт тоже признался, что «перегнул палку», пытаясь отстоять честь школьницы.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки мест британских заключенных могут перевести в тюрьмы Эстонии.