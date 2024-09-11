Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина спас школьницу от насильника, но сам оказался в тюрьме

Daily Star: британец избил насильника школьницы и попал в тюрьму на 10 лет

close
Depositphotos

В Англии мужчина спас школьницу от насильника, но сам оказался в тюрьме, пишет Daily Star. Суд решил, что он тоже нарушил закон.

Как пишут СМИ, 31-летний Тимоти Отт встречался с женщиной из своего города. Пара была на свидании, после которого мужчина проводил возлюбленную до дома и зашел с ней в квартиру. В этот момент 14-летняя дочь британки находилась в комнате с 23-летним Закари Минардой. Тот пытался изнасиловать школьницу.

Тимоти избил Закари, положил его в багажник своей машины, вывез за город и еще раз нанес несколько ударов. После этого Отт бросил Минарду на произвол судьбу в глуши. Насильника обнаружили случайные прохожие, когда тот шел вдоль дороги на холоде.

После того, как мать девочки подала заявление в полицию на Закари, обвинив его в попытке изнасилования, офицеры начали расследовать дело. В ходе следствия выяснилось, что Тимоти сам нарушил закон, пытаясь помочь школьнице. Отта обвинили в похищении человека и нанесении телесных повреждений средней тяжести.

Тимоти был приговорен судом к 10 годам тюремного заключения. Кроме того, при обыске у него были обнаружены наркотики. Что касается самого Закари, то ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы и обязали выплатить крупный штраф.

Минарда раскаялся в содеянном, попросив у семьи девочки прощения. Отт тоже признался, что «перегнул палку», пытаясь отстоять честь школьницы.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки мест британских заключенных могут перевести в тюрьмы Эстонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами