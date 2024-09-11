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В соцсетях разглядели iPad на фотографии 1941 года

NDTV: пользователи соцсетей увидели iPad на фотографии, сделанной в 1941 году

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Edwin Rosskam/timetravelercaught/Reddit

Пользователи соцсетей разглядели планшет iPad на фотографии, которая была сделана в 1941 году, пишет NDTV. Некоторые люди уверены, что это еще одно доказательство существования путешественников во времени.

Как пишут СМИ, на снимке, сделанном Эдвином Росскамом в Чикаго в 1941 году, запечатлена группа детей, которые выстроились в очередь перед входом в кинотеатр. Один из подростков в правом дальнем углу фотографии держит прямоугольный предмет, напомнивший зрителям iPad. Эта деталь заставила многих комментаторов предположить, что в кадр попал путешественник во времени.

«Если вы увеличите масштаб, то увидите, что это слишком большое изображение для «книги» или «блокнота», к тому же на обратной стороне можно увидеть нечто похожее на культовый логотип Apple», — пишут пользователи.

Впрочем, не все участники обсуждения придерживаются этой теории. Другие люди решили, что подросток держит в руках обычную книгу.

Ранее в соцсетях обсудили фото «измученного» бывшего парня Тейлор Свифт.

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