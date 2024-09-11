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Девушка-подросток в белом бесследно пропала в Сочи

В Сочи бесследно пропала девушка-подросток в белом

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края/VK

В Сочи неделю ищут 15-летнюю Светлану Кейдун, которая бесследно пропала. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По информации поискового отряда, последний раз несовершеннолетнюю видели 6 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Поиски девушки ведутся уже неделю.

Пропавшая имеет рост в 170 сантиметров, худощавое телосложение и черные волосы. На момент пропажи она была одета в белую кофту и белые джинсы.

До этого в Тюмени нашли 17-летнюю девушку, которая сбежала из дома. Мать беглянки рассказала, что дочь не вернулась от родственников, а когда женщина решила съездить за ней сама, несовершеннолетней там уже не было. Выяснилось, что она познакомилась в сети со сверстницей из Тюмени и уехала к ней жить.

Ранее в Новосибирской области подросток потерялся во время пробежки и заявил о похищении.

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