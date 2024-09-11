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Большинство россиян летом читали новости в привычном режиме

Rambler&Co: летом 17% россиян начинают чаще читать новости

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Большинство россиян (62%) летом читают новости с такой же интенсивностью, как и в другие времена года. Такие данные следуют из исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, влияет ли жаркий сезон на снижение медиапотребления.

Почти каждый пятый россиянин (17%) летом читает новости чаще, 14% заявили о снижении интереса, а 7% не читают новости только во время отпуска.

Чуть больше половины респондентов (52%), которые следят летом за новостями, заявили, что им важно знать картину дня, а для 36% чтение новостей стало привычкой.

Респонденты, которые заявили о снижении интереса к новостям летом, чаще всего хотят отдохнуть от информации (46%), намеренно отказываются от пользования телефоном (24%), а также хотят активно провести время на пикниках и фестивалях (14%).

Самой популярной темой новостей у россиян летом остается политика (74%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 29 августа по 3 сентября 2024 года. Всего в нем приняли участие 246 987 интернет-пользователей.

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