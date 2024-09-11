Россиянка два года лечила рак осиной и оказалась на операционном столе

Жительница Республики Бурятии несколько лет пыталась вылечить серьезное заболевание методами народной медицины, но у нее ничего не вышло. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского онкологического диспансера.

По словам медиков, женщина с раком слюнной железы два года не обращалась за помощью к врачам, а вместо этого использовала для лечения кору осины.

Врачи посетовали на упущенное время и отметили, что за два года заболевание распространилось дальше.

Информация об успехах лечения пациентки уже в стенах онкологического диспансера отсутствует.

До этого в Бурятии врачи спасли двухлетнего мальчика с некрозом поджелудочной — родственники кормили ребенка жареными картошкой и колбасой, что спровоцировало серьезное заболевание.

Ранее в Рязани женщине удалили внутриматочную спираль, с которой она жила 25 лет.