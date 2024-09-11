Исполняющий полномочия главы Саратова провел уборку сорняков в городе

Исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков провел уборку территории в поселке Хмелевка Гагаринского района. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на социальные сети политика.

В издании уточнили, что он самостоятельно выдернул растущие из песка сорняки на одной из детских площадок. Сурков подчеркнул, что на эту работу у него ушло «30 секунд времени».

«Но неужели нужно ждать, когда сюда приедет какой-то большой руководитель, чтобы навести элементарный порядок», — сказал чиновник.

Исполняющий полномочия главы также подчеркнул, что в Саратове должны знать о территориальном общественном самоуправлении. Он призвал председателя Комитета по общественным отношениям Евгению Кознову «вплотную заняться реализацией этой нормы» и напомнить, что местные жители могут самоорганизовываться для решения отдельных вопросов.

Американский стартап Aigen из Сиэтла до этого разработал сельскохозяйственного робота Element, который способен самостоятельно передвигаться по полям, а также удалять сорняки с помощью манипуляторов.

Ранее ученые обнаружили вредный эффект от частого покоса ядовитых сорняков.