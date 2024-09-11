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В Госдуме рассказали, что изменилось в российских школах в новом учебном году

Депутат Кузнецова: уроки труда начались в российских школах в новом учебном году

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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В новом учебном году в российских школах начались традиционные уроки труда и основ безопасности и защиты Родины с элементами начальной военной подготовки, которые заменят уроки основ безопасности жизнедеятельности. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

Кроме того, с нового учебного года школьники больше не могут использовать смартфоны во время уроков.

«На законодательном уровне мы защитили учителей от оскорблений. Теперь если школьник нарушит или ущемит права учителя, тот имеет полное право пожаловаться руководству образовательной организации и потребовать дисциплинарного наказания. Если раньше директор мог закрыть на жалобу глаза, то теперь он должен рассмотреть ее обязательно», — сказала Кузнецова.

Глава Минцифры России Максут Шадаев до этого говорил, что во всех российских школах к 2030 году планируют провести Wi-Fi и установить системы видеонаблюдения. Работы проведут по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». По словам министра, в рамках данного нацпроекта в стране также разработают единую платформу для обучения школьников и студентов, где они смогут изучать языки программирования, робототехнику, работу с данными и сервисами в сфере искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще покупать умные устройства для школы и после 1 сентября.

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