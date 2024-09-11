Девушка-подросток завела подругу в лес и изрезала ее ножом в Нижегородской области

В Нижегородской области 16-летняя девушка-подросток завела в лес свою 17-летнюю подругу и изрезала ее ножом. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 сентября в городе Кулебаки. Девушка-подросток позвала прогуляться свою бывшую одноклассницу, с которой поступила в один металлургический колледж. При встрече 16-летняя студентка предложила 17-летней пойти в сторону поселка Молочная Ферма, чтобы «посмотреть красивое место».

Так несовершеннолетние дошли до леса. Старшая девушка легла на траву, а ее младшая подруга набросилась на нее с ножом. Она нанесла ей ранения лезвием в области рук, брюшной полости и лица. Затем агрессорша пошла домой и рассказала обо всем матери.

В результате пострадавшую девушку доставили в медицинское учреждение. Нападавшая дала стражам порядка признательные показания, ее заключили под домашний арест.

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