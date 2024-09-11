«Перешли все границы»: властей призвали к кардинальным мерам против мошенников

Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы обмана и применяют самые современные технологии – к примеру, умные боты для атаки банковских сервисов. Они быстрее обычных людей осваивают новые инструменты, а масштаб их преступлений требует от государства кардинальных мер, заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Внедрение искусственного интеллекта и повсеместная цифровизация – это важные достижения последних лет, однако теперь у мошенников есть больше способов добраться до своих жертв. Они могут массово обзванивать огромное количество людей, выискивая тех, у кого есть когнитивные нарушения – к примеру, человек в стрессе, на нервах и так далее. Таких людей всего 10%, однако их находят и обворовывают.

«Я считаю, что государство должно принимать кардинальные меры. Садиться с представителями индустрии и разбирать все по полкам», — заключил эксперт.

Напомним, за три года мошенники совершили в России более 1,5 млн киберпреступлений. У россиян они украли и вывели за рубеж более 350 миллиардов рублей, ущерб от их действий вырос с 91 миллиарда в 2022 году до 156 миллиардов в 2023 году.

Ранее в СПЧ призвали помогать жертвам кибермошенников за счет средств Украины.