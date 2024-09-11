В аэропорту Мурманска ввели ограничения

В работе аэропорта Мурманска ввели временные ограничения. Об этом сообщает представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ограничения ввели с 09:31 по московскому времени.

По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заключил он.

По данным Telegram-канала Mash, в Мурманской области сбили два украинских беспилотника самолетного типа «Летучая лисица», однако такой самолет требует управления непосредственно пилотом. При этом, как сообщал Forbes, украинские инженеры делают на базе указанного самолета беспилотники Aerosor Nynja.

Корреспонденты Mash добавили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать аэродром Оленья, но беспилотники были сбиты российской системой ПВО.

Ранее над Белгородской областью сбили украинский беспилотник.