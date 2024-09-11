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Россиянам рассказали, какие товары подорожают осенью

Специалист Борисов: чай и кофе подорожают в России осенью

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Depositphotos

Осенью 2024 года в России могут подорожать шоколад, кофе и чай. Об этом рассказал председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов, передает Pravda.Ru.

«Дело в том, что и кофе, и чай — товары, которые производятся за пределами России, за исключением чая в Краснодарском крае. Поэтому они зависят от общемировой конъюнктуры и биржевых цен. По кофе. В этом году было серьезное в Африке, Латинской Америке, были проблемы с производством сырья, и поэтому заблаговременно предупреждали о повышении цен, и, в общем, это ни для кого не секрет», — сказал эксперт.

Подорожание чая будет вызвано логистическими проблемами и сложностями финансовых расчетов, уточнил он. По его словам, повышение цен будет находиться в пределах 10-20%, однако, сделать точный прогноз сложно. Борисов добавил, что покупать эти товары впрок стоит только в разумных пределах, потому что они могут испортиться.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец до этого говорил, что в сентябре больше всего подорожает шоколад и кондитерские изделия, в составе которых он присутствует. На второе место эксперт поставил авиаперелеты, прежде всего в эконом-классе.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали конфеты «Мишка косолапый».

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