Мигранты устроили импровизированный тир у жилых домов в Подмосковье

В подмосковной Истре правоохранители ликвидировали импровизированный тир, который организовали иностранцы вблизи жилых домов. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

Информация о приезжих из Узбекистана, которые устроили тир в лесу, прилегающем к жилым домам, появилась в соцсетях 9 сентября. Полиция задержала группу приезжих. Их проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства.

Также один из очевидцев рассказал, что один из иностранцев приставал к несовершеннолетней девушке. Эта информация официально не подтверждена.

«При обнаружении признаков иных преступлений квалификация может быть изменена или дополнена», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Тюменской области мигранты возмутились длинными очередями в больницах.