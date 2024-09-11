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Курьер-мигрант домогался 11-летней заказчицы в Москве и получил 17 лет колонии

В Москве курьера-мигранта, домогавшегося 11-летней девочки, отправили в колонию

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Depositphotos

В Москве вынесли приговор курьеру-мигранту, который домогался 11-летней девочки, вышедшей за заказом. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел 6 февраля текущего года в доме на улице Покрышкина. Курьер-мигрант из Таджикистана привез заказ, получить который в межквартирный холл вышла девочка. Иностранец попросил ее пересчитать пакеты, чтобы отвлечь, и совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины и признал его виновным в преступлении, предусмотренном уголовной статьей о насильственных действиях сексуального характера. Ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в надругательстве над семилетней девочкой в Петербурге заподозрили 13-летнего школьника.

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