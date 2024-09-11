Врач назвал правила, которые помогут пожилым сохранить здоровье почек

Пожилым людям важно лечить гипертонию и принимать рекомендуемые врачом препараты для стабилизации давления, чтобы не навредить почкам. Об этом «Москве 24» рассказалhttps://www.m24.ru/news/obshchestvo/10092024/724428 врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач также рекомендует ограничить потребление соли, которая может спровоцировать повышение давления.

«Кроме того, пожилые часто пьют мало воды. Из-за недостатка жидкости моча становится более концентрированной, что может привести к формированию камней в почках», — сказал Хухрев.

По его словам, для сохранения здоровья данного органа представителям старшего поколения важно пить не менее 1,5 литра воды ежедневно.

Врач-нефролог «СМ-Клиника» Танзила Сагова до этого рассказала «Газете.Ru», что большую роль в формировании камней в почках играет питание. Некоторые продукты способствуют образованию камней, в то время как другие, напротив, помогают избежать этого. Так, по ее словам, образованию камней в почках препятствуют цитрусовые фрукты (лимоны, лаймы, апельсины и другое), а точнее лимонная кислота, за счет увеличения кислотности мочи.

Ранее врач рассказал, на что указывают отеки в области живота.