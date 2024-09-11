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В надругательстве над семилетней девочкой в Петербурге заподозрили 13-летнего школьника

«Фонтанка»: в Петербурге за надругательство над ребенком задержали школьника

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Depositphotos

В Петербурге 13-летнего школьника задержали по подозрению в надругательстве над семилетней девочкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, на Колпинском шоссе задержали школьника, который подозревается в надругательстве над малолетней девочкой. Мальчика доставили в следственный отдел по Пушкинскому району. Его планируют отправить в центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей.

Предварительно, инцидент произошел 7 сентября на Полоцкой улице, сообщает «Фонтанка». По словам отца девочки, который обратился в правоохранительные органы, четверо шестиклассников затащили его дочь в кусты и надругались над ней.

До этого российская школьница криками напугала извращенца, напавшего на нее в подъезде. Семья несовершеннолетней написала заявление в полицию, правоохранители расследуют обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге юноша изнасиловал школьницу, которая пришла в гости к подруге.

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