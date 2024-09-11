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В Кировске дочь подожгла отца во время застолья

В Ленобласти пьяная дочь подожгла отца во время застолья

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Shutterstock

В Кировском районе Ленинградской области нетрезвая дочь пыталась сжечь отца, мужчина госпитализирован с ожогами. Об этом сообщает «47.news».

Инцидент произошел в Кировске, 69-летний мужчина выпивал со своей дочерью и ее подругами. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, дочь попыталась поджечь отца. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ожогами 50% тела, больше всего пострадали голова и руки.

Состояние пациента оценивается как тяжелое. 36-летнюю злоумышленницу удалось задержать, известно, что она была трижды судима за кражи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области мужчина облил своего собутыльника бензином и грозился поджечь. К местному жителю, употреблявшему алкоголь, подошли двое знакомых. Мужчины отправились в гости к одному из них, чтобы дальше пить спиртное, в квартире приятели поссорились, один из мужчин выплеснул на одежду другому бензин из канистры. После этого агрессор стал демонстративно чиркать зажигалкой и угрожать поджечь собутыльника. Пострадавший мужчина написал заявление в полицию. По факту инцидента проходит проверка.

Ранее россиянин после ссоры с женой пытался сжечь квартиру с маленьким ребенком.

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