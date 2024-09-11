Бывшего главу МЧС Крыма арестовали на два месяца

Киевский районный суд Симферополя арестовал бывшего главу МЧС Республики Крым Сергея Садаклиева на два месяца по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Он покинул пост в начале августа по собственному желанию после разговора с главой региона Сергеем Аксеновым. 52-летний Садаклиев занимал должность министра чрезвычайных ситуаций Крыма с февраля 2021 года. До этого он работал в структуре регионального главка МЧС.

Позже Сергей Аксенов назначил Алексея Еременко на должность временно исполняющего обязанности главы МЧС республики.

В июле стало известно, что помощник главы МЧС Крыма Ингмар Левчик был уволен за дискредитацию звания госслужащего.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», Левчика задержали в Симферополе 17 июля. Он находился за рулем автомобиля Range Rover, не имея водительских прав. Их бывший помощник главы МЧС лишился в 2022 году после езды в состоянии наркотического опьянения. После задержания он угрожал правоохранителям.

Ранее Аксенов отправил в отставку двух крымских министров.