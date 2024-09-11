Криптоинвестор из Кемерово перевел мошенникам 5,6 млн рублей

В Кемеровской области мошенники обманули опытного криптоинвестора и убедили мужчину перевести им 5,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 32-летний житель Кемерово, мужчина сообщил, что длительное время занимался инвестициями в криптовалюту, состоял в различных профильных сообществах, знал о рисках и действиях мошенников.

В середине августа с ним в мессенджере связались неизвестные, которые предложили провести несколько прибыльных сделок. Кемеровчанин согласился и перевел со своего онлайн-счета на указанный собеседником счет криптокошелька около 12 тыс. рублей, мошенники сообщили, что он получил доход и вернули ему деньги.

В дальнейшем аферисты убедили россиянина перевести на счет более крупную сумму, мужчина согласился и перечислил на указанные реквизиты 5,6 млн рублей. После этого злоумышленники перестали выходить на связь и удалили всю переписку. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянин влез в кредиты и отдал мошенникам 4 млн рублей, позволив себя запугать.