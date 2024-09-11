Во Франции рассказали, как Дуров следует условиям судебного надзора

Прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL заявил, что задержанный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он полностью сотрудничает со следствием», — ответила прокурор на вопрос, исправно ли Дуров отмечается в комиссариате дважды в неделю по условиям судебного контроля.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Бизнесмен вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запретили покидать территорию Франции. По мнению французского адвоката, у Дурова есть право просить о смягчении судебного надзора.

Ранее Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ.