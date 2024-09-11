Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции рассказали, как Дуров следует условиям судебного надзора

Прокурор Парижа Бекко: Дуров полностью соблюдает условия судебного надзора

close
Global Look Press

Прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL заявил, что задержанный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров полностью следует условиям судебного надзора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он полностью сотрудничает со следствием», — ответила прокурор на вопрос, исправно ли Дуров отмечается в комиссариате дважды в неделю по условиям судебного контроля.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Бизнесмен вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запретили покидать территорию Франции. По мнению французского адвоката, у Дурова есть право просить о смягчении судебного надзора.

Ранее Дуров отказался от дипломатической помощи РФ и ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами