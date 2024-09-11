Эстонский суд аннулировал штраф за георгиевскую ленту

Житель Эстонии получил штраф за использование георгиевской ленты на своей странице в социальных сетях, но смог обжаловать его в суде. Об этом сообщает портал Tribuna.ee.

Отмечается, что на странице мужчины по имени Константин в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) полиция обнаружила несколько публикаций, которые показались ей подозрительными. На одной из фотографий мужчины присутствовала георгиевская ленточка, на другой – российский флаг, а также были два поздравления — с 9 мая и 23 февраля. Константину назначили штраф в размере €80, с которым он был не согласен.

«Он закон не нарушал. Мы подали жалобу в суд, сослались на нарушение закона, на нарушение принципа сбора доказательств со стороны полиции, отсутствие аргументации, а также в протоколе было допущено огромное количество ошибок», — заявил адвокат Андрей Вестеринен.

Он отметил, что судебное решение было полностью в пользу Константина.

«Штраф ему аннулировали, и государство оплатило процессуальный расход», — добавил адвокат.

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