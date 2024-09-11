В Иркутске ребенок схватился за оголенный провод и лишился пальцев

Медики Ивано-Матренинской больницы Иркутска спасли жизнь семилетнего ребенка, который остался без пальцев, схватившись за оголенный провод под напряжением. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В медучреждение ребенка привезли с тяжелой электротравмой и ожогами третьей степени, мальчик схватился за оголенный провод в своем доме и получил удар током.

Повреждения тканей были настолько глубокими, что спасти пальцы мальчику оказалось невозможно, их пришлось ампутировать.

«На исход электротравмы у детей во многом влияет быстрота и адекватность оказания первой медицинской помощи. Если ребенок находится в сознании, рекомендуется давать ему обильное питье. Еще раз напомним, что ребенка как можно скорее следует доставить в стационар для оказания экстренной специализированной медицинской помощи», — отметил врач комбустиолог Ивано-Матренинской детской клинической больницы Дмитрий Шпагин.

Ранее в Энгельсе подросток схватился за оголенный провод на крыше гаража и получил удар током.